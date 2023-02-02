Джо Роган рассказал, с кем должен подраться Нганну в боксе: «Это был бы просто безумный бой»

Комментатор UFC Джо Роган считает, что экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) следует провести бой против бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Что, если он нокаутирует Диллиана Уайтта? — сказал Роган на The Joe Rogan Experience. — Что, если его сведут с каким-нибудь топовым боксером, не Тайсоном Фьюри, и он победит? Вы должны помнить, что Нганну — природный тяжеловес с дубинами в кулаках, у него фантастическая сила. Он не будет беспокоиться о тейкдаунах, и что, если он попадет? Взгляните на Уайлдера, величайшего нокаутера в истории. Уайлдер против Нганну — это был бы просто безумный бой. Как вам такое?»

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.