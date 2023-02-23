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Комментатор Садоков считает, что Чалмерс может удивить Мейвезера

Руслан Минаев
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Комментатор Александр Садоков поделился мнением о поединке Флойда Мейвезера и Аарона Чалмерса.

«Все может произойти. История бокса знала немала примеров, когда один боец, который ну никак не должен был выиграть, непостижимом образом одерживал победу. Поэтому Мейвезеру нельзя расслабляться.

Для меня интрига, попадет ли хоть раз Чалмерс по Мейвезеру", — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Источник: РЕН ТВ
Флойд Мейвезер-младший
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