Команды Поветкина и Хантера договорились о проведении боя
12:47
Команда российского боксера Александра Поветкина договорилась с командой американца Майкла Хантера о проведении боя. Как сообщает ТАСС, между ними есть договоренность, хотя контракт еще не подписан. Бой должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.
40-летний Поветкин одержал в профессиональной карьере 35 побед (24 нокаутом) при двух поражениях. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...