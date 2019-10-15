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Команды Поветкина и Хантера договорились о проведении боя

12:47
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Команда российского боксера Александра Поветкина договорилась с командой американца Майкла Хантера о проведении боя. Как сообщает ТАСС, между ними есть договоренность, хотя контракт еще не подписан. Бой должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.

40-летний Поветкин одержал в профессиональной карьере 35 побед (24 нокаутом) при двух поражениях. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7001202

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