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Сегодня, 16:36

Команда Сауля Альвареса жаждет реванша с Биволом

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) Эдди Рейносо намерен добиваться боя с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Эдди Рейносо очень ясно дал мне понять, что они хотят реванша с Дмитрием Биволом, — отметил Хирн в интервью DAZN. — Сейчас идет обсуждение, в какой весовой пройдет бой — во втором среднем или полутяжелом. Канело не хочет терять свои пояса во втором среднем, и многое будет зависеть от руководящего органа. Альварес предпочел бы подраться с Биволом в полутяжелом, но я знаю, что Бивол хочет пояса и наследие. Он ясно дал нам понять, что может сбросить до второго среднего».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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