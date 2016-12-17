Команда Поветкина потребует вскрыть пробу B

Промоутер компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина будет настаивать на вскрытии его допинг-пробы B. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

Надо проводить расследование, надо вскрывать пробу B. Мы будем заниматься этим вопросом, - цитирует ТАСС Рябинского.