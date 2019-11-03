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Команда Ковалева объяснила, почему боксер был госпитализирован

13:23
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Российский боксер Сергей Ковалев после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом был отправлен в больницу. Об этом сообщили в команде спортсмена. Альварес одержал победу нокаутом в 11-м раунде.

— В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута, — цитирует представителя Ковалева ТАСС.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075705

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