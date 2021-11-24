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Коллинз Оял прибыл в Москву на бой с Шульским

00:12

Кенийский боксер Коллинз Оял прилетел в Москву на поединок с Павлом Шульским, получившим известность в кулачных боях в промоушене Top Dog, сообщает РЕН ТВ.

Коллинз заявил, что с нетерпением ждал возвращения в Россию. По его словам, в последние недели он провел энергозатратные и весьма жесткие тренировки и готов к встрече.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/906732-afrikanskii-lev-kollinz-oial-pribyl-v-moskvu-na-boi-s-shulskim

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Иван Шитик все материалы автора
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