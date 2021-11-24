Коллинз Оял прибыл в Москву на бой с Шульским

Кенийский боксер Коллинз Оял прилетел в Москву на поединок с Павлом Шульским, получившим известность в кулачных боях в промоушене Top Dog, сообщает РЕН ТВ.

Коллинз заявил, что с нетерпением ждал возвращения в Россию. По его словам, в последние недели он провел энергозатратные и весьма жесткие тренировки и готов к встрече.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.

Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».