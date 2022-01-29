«Сегодня у меня был пульс ударов 100». Кокляев оценил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский стронгмен Михаил Кокляев оценил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедший 28 января.

«В целом очень интересно наблюдать за людьми, которые не совсем профессионалы. Да, они мастера спорта, но не профессионалы. У них и ринг меньше, и времени меньше дается. Такая ниша занята очень интересными людьми. Мне интересно смотреть.

Честно скажу, я уже, как взрослый человек, научился жить с пульсом 60 ударов в минуту, сегодня у меня было ударов 100, особенно когда смотрел бой Дацика с Пулеметчиком. Я искушенный зритель, но вот эта тема с поп-боями очень радует меня", — сказал Кокляев РЕН ТВ.

Турнир показывал телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка».