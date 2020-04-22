Кокляев заявил, что готовится к бою-реваншу с Емельяненко

Стронгмен Михаил Кокляев сообщил, что готовится к поединку с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

В ноябре 2019-го 38-летний Емельяненко отправил в нокаут 41-летнего Кокляева в первом раунде боя по правилам бокса.

«Вначале — физуха. Развить выносливость опять, потихонечку. Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги, думаю, что месяцев за 7-8 нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И — получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать. Потом — с Сашей — раз, два. И продержаться не раунд уже, а подольше. И желательно выиграть! А когда я уже выиграю, то там уже будет видно», — смеется Михаил.

Михаил Кокляев — двукратный чемпион России по тяжелой атлетике (2002, 2003), самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе не выступал.