Кокляев рассказал о проблемах со здоровьем у Александра Емельяненко

Стронгмен и тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал о проблемах со здоровьем у бойца ММА Александра Емельяненко. В 2019 году спортсмены провели боксерский поединок, в котором сильнее оказался боец ММА.

«Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что я знаю, что Саша сейчас... Такая информация дошла о не очень хорошем, не то чтобы спортивном, состоянии — о не очень хорошем состоянии физического здоровья. Поэтому не нужно сейчас говорить: «Эй, пойдем драться». Как только Саша появится, тогда и можно будет о чем-то говорить. Сейчас ему можно пожелать только здоровья крепкого и всё», — сказал тяжелоатлет.

Сейчас Михаил Кокляев готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым. Бой состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».