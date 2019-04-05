Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти анализы в ВАДА

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко предложил участникам второго тура президентских выборов Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

Оба кандидата сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины. Зеленский прошел экспертизу в клинике "Евролаб", Порошенко – в антидопинговом центре спорткомплекса "Олимпийский", где должны пройти дебаты. Второй тур голосования состоится 21 апреля.

– Сегодняшние утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! (Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами). Ведь каждый сделал это по отдельности и причём в "своей лаборатории". Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам! (Р.S. Уже отправил запрос о возможности таких тестов в ВАДА. Надеюсь Кандидатам в президенты не откажут), – написал Кличко в своем фейсбуке.