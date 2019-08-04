Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, информирует РБК со ссылкой на "Украина.ру". Сообщение о главе украинской столицы в своем Facebook оставила журналистка Ирина Каспарова.

"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", – подписала Каспарова фото в Facebook. Отметим, что вскоре девушка удалила пост. На снимке видно, что Кличко одет в белую футболку и бейсболку.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отправил письмо министру кабмина Александру Саенко с просьбой сделать представление об увольнении Кличко с поста мэра Киева.

​Президент Украины потребовал уволить Кличко