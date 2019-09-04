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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

19:10
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Экс-боксер Виталий Кличко сегодня был уволен с должности мэра Киева. 48-летний бывший спортсмен выразил несогласие c решением кабинета министров Украины в ходе своего брифинга.

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление... То, что происходит, — незаконно. Такие действия нарушают право людей выбирать главу», — цитирует RT Кличко.

48-летний спортсмен завершил карьеру в сентябре 2012 года. Мэром Киева Кличко был с 5 июня 2014 года.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/ussr/news/665118-klichko-reshenie-uvolnenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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