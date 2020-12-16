Кличко и Мейвезер включены в Зал славы бокса

Пресс-служба Международного зала боксерской славы назвала имена новых членов. Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Лайла Али, Энн Вулф, Мариан Тримиар и Маргарет Гудман удостоились этой чести. Посмертно в Зал славы также войдут Дэйви Мур, Фредди Браун, Джеки Маккой, Джордж Кимбалл, Джей Ларкин и Джеки Тонаванда.

Церемония запланирована на 10-13 июня 2021 года и пройдет в Канастоте, штат Нью-Йорк. В пятницу состоится вечер боев, а в субботу — банкет. Оба мероприятия будут проходить в казино Turning Stone Resort.