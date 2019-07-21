Кит Турман: "Я бы очень хотел реванш с Пакиао"

Американец Кит Турман после поражения от филиппинца Мэнни Пакиао отметил, что сказался опыт соперника. По его словам, Пакиао хорошо начал поединок. Филиппинец отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде, но в итоги победил по очкам раздельным решением судей.

- Я знал, что был близок к победе. У него был хороший импульс в первом раунде, когда он отправил меня в нокдаун. Однако потом мне показалось, что он устал. Тем не менее, его опыт сказался. Я бы очень хотел реванш, - цитирует Турмана ESPN.