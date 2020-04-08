«Киев против короны»: Виталий Кличко стал главным героем игры

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко стал главным героем игры «Киев против короны». Сюжет игры основан на ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщает сайт Klitschko Brothers, игра доступна в Telegram-канале «поКлич». Игрокам нужно уничтожать вирус и защищать стенку иммунитета. Чтобы победить, нужно уничтожить пять пандемий.В игре прототип Виталия Кличко наносит удар по коронавирусу с боксерской перчаткой с изображением флага и герба Украины. На изображении мэр Киева в маске с надписью «хватит шастать».

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 450 092 человек. Умерших — 83 474, выздоровевших — 309 321. В России, по данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, 8672 случая заражения, 63 человека умерли, выздоровели — 580 человек.

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