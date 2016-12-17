17:10 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Кэти Дува: "Уорд хочет больше денег, но Ковалев не так богат, как Jay-Z"

0
0
0

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, отметила, что задержка в переговорах о проведении реванша с Андре Уордом связана с финансовыми требованиями со стороны промоутеров американца. За первый бой Уорд получил 5 миллионов долларов, а россиянин заработал 2 миллиона. Предположительно реванш состоится в июне 2017 года. 

- Промоутер Уорда считает, что я могу достать деньги из своего кармана и отдать его боксеру, - приводит BoxingScene слова Дувы. - Если бы я была богата, как Jay-Z, то, может быть, так и было. Но это не так. Я не парень, который нашел Ковалева никем и сделал из него что-то. Мы работаем вместе, и у нас хорошие отношения. Сергей все понимает. Но Jay-Z имеет дела с Уордом. Кошелек Ковалева основан на реальности. Так и будет продолжаться. Переговоры состоялись, и Уорд хочет больше денег. Это вопросы между ним и его промоутером.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ