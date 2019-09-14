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Кэти Дува: «Альварес заслуживает похвалы за то, что он бросил вызов Ковалеву»

13:14

Промоутер Кэти Дува подчеркнула: мексиканец Сауль Альварес заслушивает похвалы за то, что согласился на бой с россиянином Сергеем Ковалевым.

Поединок Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

— Альварес заслуживает похвалы за то, что он бросил вызов Сергею Ковалеву, — цитирует ТАСС Дуву. — Победит или проиграет, он уже войдет в историю. Сергей рад получить возможность испытать свои силы против другого сильнейшего боксера мира.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6885814

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