"Каждый удар в голову - сотрясение мозга". Орлов - о смерти Дадашева и негативном отношении к ММА

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал свою позицию относительно смерти боксера Максима Дадашева, а также трансляциям ММА.

- С боксером Дадашевым произошла трагедия, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. - Боксом нужно заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15-16 лет. Каждый удар в голову - сотрясение мозга. А MMA еще и транслируют по телевидению. Все это рождает ген агрессии в обществе.

С сочувствием отношусь ко всем родственникам и близким Дадашева. Жалко парня. Спорт должен приносить радость, снимать агрессию.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

Видео последнего боя Дадашева. В нем он получил смертельную травму