"Казалось, что именно у Максима, должно было все получиться". Дмитрий Кудряшов – о смерти Дадашева

Российский боксер Дмитрий Кудряшов выразил соболезнования в связи с гибелью Максима Дадашева, который сегодня скончался из-за травмы, полученной в поединке против Субриэля Матиаса.

– Я как раз находился в США, когда Максим только прилетел. И я навсегда его запомню воодушевленным, амбициозным и ярким парнем, – сказал Кудряшов. Максима действительно жалко, он был хорошим боксером и, казалось, что именно у него все должно получиться. Но после таких случаев нужно всем отдавать отчет, что бокс – это опасное дело и боксеры, выходя на ринг, рискуют не только здоровьем, но, как мы видим, и жизнью. Но ведь люди теряют жизни и в автомобильных катастрофах, мы же не можем запретить автомобили. То же самое и здесь. (Петр Григоренко)