Казахский боксер Ельжанов заявил, что собирается вновь выйти на бой с двумя флагами

Казахстанский боксер Айдын Ельжанов заявил, что собирается вновь выйти на ближайший бой с двумя флагами — Казахстана и Мексики.

«На поединок с мексиканцем собираюсь опять выйти с двумя флагами — Казахстана и Мексики. Это инициатива моего менеджмента, и я поддержал данную идею, так как вся моя команда — мексиканцы, и получаю от них очень большую поддержку. Поэтому надеюсь, что соотечественники не захейтят меня», — приводит Legalbet слова Ельжанова.

Спортсмен выходил с флагами Казахстана и Мексики на бой против американца Трентона Гибсона, который состоялся 11 февраля.

Поединок Ельжанова с мексиканцем Хуаном Мартинесом запланирован на 1 апреля.