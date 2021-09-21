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Кармазин рассказал, на какой исход поставил бы деньги в бою между Джошуа и Усиком

20:54
Роман Кармазин. Фото Instagram
Роман Кармазин. Фото Instagram
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Бывший чемпион мира в 1-й средней весовой категории россиянин Роман Кармазин поставил бы деньги на то, что Александр Усик победит Энтони Джошуа по итогам 12 раундов.

«Я бы, наверное, поставил на победу Саши по очкам, — сказал Кармазин «СЭ». — Я думаю, что у него мастерства хватит для того, чтобы не пропустить. Но, блин, тот [Джошуа] очень мощный, сильный. Если Саша пропустит, то... Опять же, если Саша проиграет, то только нокаутом».

Чемпионский бой в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

На счету непобежденного Усика 18 побед, у его британского соперника — 24 победы и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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