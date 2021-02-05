Кармазин назвал американских тренеров по боксу очень и очень слабыми

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Роман Кармазин в интервью «СЭ» выразил мнение, что американские тренеры по боксу уступают российским. В настоящий момент 48-летний Кармазин проживает в США.

«Из того, что имеется в Америке, Фредди Роуч — лучший, кого я видел, — сказал Кармазин. — Лучше нету тут ни фига. Они тут очень слабые тренеры. Очень слабые. Очень. Вот я попал в свое время в России к великому тренеру — Игорю Михайловичу Лебедеву. Вот это бест оф зе бест, лучше не найти никогда. Так-то в Америке я сам стал чемпионом мира, сам все планировал — тренировку, завтрак, обед. А Роуча в угол нанимал, чтобы судьи не докапывались. Когда знаменитый человек стоит в твоем углу, судьи более лояльно к тебе относятся».

«Фредди Роуч? Он понимает в боксе, но они развивают там в Америке лучшие стороны боксера. В чем ты и так хорош, — отметил Кармазин. — Ты хорош на дальней дистанции, а они еще лучше тебя делают. Они не развивают слабые стороны. Надо развивать слабые стороны сначала, я считаю. А они от обратного идут. Они что 10 лет назад давали, то и сейчас дают. Говорят тебе: «Be smart», «Будь умным» — вот и все. Вкладывал ли в меня душу Фредди Роуч? Нет, он ни в кого не вкладывает душу. Он относится к боксу как к работе. Пришел — ушел, он забыл о тебе. А кто в нас вкладывал душу — так это Лебедев. Он жил нами. Мы встречались в воскресенье, он нам показывал специальные бои, разбирал комбинации. Заставлял думать. Мы ду-ма-ли. Это важно. Там был настоящий бокс. А здесь, в Америке, если ты талантливый — пролезешь. Нет — значит, ты дебил. Вот такое у них отношение».

(Илья Андреев)

Полную версию разговора с Кармазиным об американских тренерах по боксу можно прочитать здесь