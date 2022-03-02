Канело и Бивол могут провести нетитульный бой

Поединок мексиканца, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) и россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) планируется на 7 мая, вне зависимости от того, будут ли пояса на кону, сообщает BoxingScene.

WBA совместно с IBF, WBC и WBO выступили с заявлением, что они будут внимательно следить за развитием ситуации с российскими боксерами. В случае, если на боксеров из России наложат санкции, титулы в поединке Канело — Бивол могут быть не разыграны.

Также этот бой планируется провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе или на стадионе SoFi Stadium в Калифорнии, утверждает BoxingScene со ссылкой на собственные источники.

Канело в последний раз дрался против американца Калеба Планта (22-1) 6 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США. Мексиканец одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде. Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA 11 декабря 2021 года против Умара Саламова (26-1).