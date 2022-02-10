Канело близок к заключению контракта на два боя с Биволом и Головкиным

Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль Альварес по прозвищу Канело может провести два боя против боксеров из СНГ. Источники сообщили ESPN, что компания Matchroom Boxing близка к сделке на два боя на сумму более 85 миллионов долларов.

В первом бою Альварес сразится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Поединок запланирован на 7 мая.

Если Альварес выиграет, он должен будет защитить свои чемпионские пояса в поединке против казаха Геннадия Головкина. Бой состоится 17 сентября

По словам источников, сделка еще не согласована и не подписана, но переговоры приближаются к финишу.

На счету Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере. У 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях, а у 39-летнего Головкина — 41 победа (36 нокаутом) в 43 боях.