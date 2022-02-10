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Сегодня, 02:52

Канело близок к заключению контракта на два боя с Биволом и Головкиным

Евгений Козинов
Корреспондент
Сауль Альварес.
Фото Instagram

Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль Альварес по прозвищу Канело может провести два боя против боксеров из СНГ. Источники сообщили ESPN, что компания Matchroom Boxing близка к сделке на два боя на сумму более 85 миллионов долларов.

В первом бою Альварес сразится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Поединок запланирован на 7 мая.

Если Альварес выиграет, он должен будет защитить свои чемпионские пояса в поединке против казаха Геннадия Головкина. Бой состоится 17 сентября

По словам источников, сделка еще не согласована и не подписана, но переговоры приближаются к финишу.

На счету Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере. У 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях, а у 39-летнего Головкина — 41 победа (36 нокаутом) в 43 боях.

Геннадий Головкин
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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