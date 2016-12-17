Канделаки подтвердила трансляцию боя Поветкина с Дюопа

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подтвердила, что канал покажет в прямом эфире поединок россиянина Александра Поветкина с французом Йоанном Дюопа. Поветкин должен был сегодня провести бой за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном, но поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы российского боксера.

"Друзья, бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном отменен по не зависящим от телеканала причинам. Сегодня после прямой трансляции финала вечерней биатлонной гонки мы сразу переключимся в Екатеринбург в 20.10, где уже работают 30 наших специалистов с 15 единицами лучших телевизионных камер. И в 21.00 в прямом эфире мы покажем вам бой Александра Поветкина и Йоанна Дюопа", - написала Канделаки на странице в Instagram.