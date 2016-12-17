15:05 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Канделаки подтвердила трансляцию боя Поветкина с Дюопа

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подтвердила, что канал покажет в прямом эфире поединок россиянина Александра Поветкина с французом Йоанном Дюопа. Поветкин должен был сегодня провести бой за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном, но поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы российского боксера. 

"Друзья, бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном отменен по не зависящим от телеканала причинам. Сегодня после прямой трансляции финала вечерней биатлонной гонки мы сразу переключимся в Екатеринбург в 20.10, где уже работают 30 наших специалистов с 15 единицами лучших телевизионных камер. И в 21.00 в прямом эфире мы покажем вам бой Александра Поветкина и Йоанна Дюопа", - написала Канделаки на странице в Instagram.

 

Друзья, бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном отменен по независящим от телеканала причинам. Сегодня после прямой трансляции финала вечерней биатлонной гонки мы сразу переключимся в Екатеринбург в 20:10, где уже работают 30 наших специалистов с 15 единицами лучших телевизионных камер. И в 21:00 в прямом эфире мы покажем вам бой Александра Поветкина и Жоана Дюопы. Как я уже неоднократно говорила, спортивное телевидение непредсказуемо, но мы делаем все для того, чтобы наиболее полно и ярко показать Вам самые громкие события из мира спорта. Итак, Екатеринбург, 21:00, бой Поветкин/Дюопа в прямом эфире на #МатчТВ @povetkinteam @johann_reptile_duhaupas

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 17 2016 в 3:47 PST

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КОММЕНТАРИИ (6)
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спекулянт

Мс. Канделаки, по-хорошему ваше место в тюрьме или хотя бы на исправительных работах. Канал смотрят ДЕТИ!! Юные спорсмены!! А вы им пропагандируете использование допинга в обрамлении гимна и государственного флага России!! Совсем баблом мозги вынесло??

22:17 17 декабря

Leo Hawk

Richter-00, в том интервью Канделаки не краснея неоднократно заявляет, что она чуть ли не лично круглосуточно и в режиме онлайн, отслеживает текущие спортивные события и сетку вещания. И в любой момент готова внести немедленные изменения в программу, потому что на канале всегда есть целый пул запасных вариантов (потому что это совершенно необходимо для бизнес-успешного спортивного канала). Вот мне и стало смешно в один и тот же день сравнить слово и дело Тины Гивиевны :)

18:38 17 декабря

Долой марионеток-макларенеток

Честно говоря, если абстрагироваться от маклареновским и донов кингов, всё равно не понятно - на фига это показывать!?.

16:38 17 декабря

Enich

позорище!!!!

16:13 17 декабря

Richter-00

Leo Hawk, а кто до сегодня знал, что существует организация VADA? Это не та организация, о которой мы все так хорошо знаем.

16:09 17 декабря

Leo Hawk

Буквально сегодня, на портале конкурирующей газеты вывалили огромное интервью Канделаки, где она потратила массу усилий доказывая что канал Матч это настоящий бизнес и обязан бороться за высокие рейтинги. Интересно будет узнать какие рейтинги у боя двукратного допингёра с боксёром по фамилии НикогдаОТакомНеСлышал :)

15:33 17 декабря

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