Камил Гаджиев дал прогноз на бой Исмаилова против Дуродолы

Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев заявил, что Магомед Исмаилов победит Оланреваджу Дуродолу по очкам по итогам боя. Дебют «Лысого хищника» в боксе произойдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля.

«Исмаилов оказывается на поле врага. Но в последние годы он был в лучшем тонусе и лучше выступал. Дистанция была очень короткая», — заметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что бой Исмаилова и Дуродолы будет состоять из четырех раундов.

«Если бы бой был восьмираундный, я бы рискнул поставить на Дуродолу. Но так как это четыре раунда, Магомеду надо просто четыре раунда по три минуты не терять концентрацию. Тогда, я думаю, он победит по очкам решением судей», — сказал Гаджиев РЕН ТВ.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.