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Сегодня, 18:21

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Исмаилова против Дуродолы

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев заявил, что Магомед Исмаилов победит Оланреваджу Дуродолу по очкам по итогам боя. Дебют «Лысого хищника» в боксе произойдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля.

«Исмаилов оказывается на поле врага. Но в последние годы он был в лучшем тонусе и лучше выступал. Дистанция была очень короткая», — заметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что бой Исмаилова и Дуродолы будет состоять из четырех раундов.

«Если бы бой был восьмираундный, я бы рискнул поставить на Дуродолу. Но так как это четыре раунда, Магомеду надо просто четыре раунда по три минуты не терять концентрацию. Тогда, я думаю, он победит по очкам решением судей», — сказал Гаджиев РЕН ТВ.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/942345-gadzhiev-ismailov-pobedit-durodolu-po-ochkam
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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