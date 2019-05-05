Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу российского боксера Артура Бетербиева в бою с американцем Радивое Каладжичем.

Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе, одержав победу над Каладжичем техническим нокаутом в пятом раунде.

– Дорогие друзья! Я поздравляю с очередной красивой и уверенной победой на профессиональном ринге дорогого брата, представителя чеченского республиканского клуба "Ахмат" чемпиона мира Артура Бетербиева, – написал Кадыров на своей странице в социальной сети "В Контакте".

Он не дал ни одного шанса на успех своему сопернику Радивое Каладжичу. Американец претендовал в этом бою на чемпионский титул по версии IBF в полутяжелом весе, принадлежащий Бетербиеву.

Артур провел бой в привычном ему атакующем стиле и уже в пятом раунде выиграл техническим нокаутом. Таким образом, он уже во второй раз провел защиту своего чемпионского пояса и одержал четырнадцатую подряд победу нокаутом. Я поздравляю всех российских любителей бокса с этим результатом! Желаю Артуру крепкого здоровья, удачи и новых больших побед на ринге!