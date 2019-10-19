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Кадыров поздравил Бетербиева

09:49

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского боксера Артура Бетербиева, который в бою против украинца Александра Гвоздика объединил титулы IBF и WBC в весовой категории до 79,38 кг. Поединок прошел в Филадельфии и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.

— Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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