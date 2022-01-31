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31 января, 23:19

Избивший Макса Топора тренер ответил на слова о «подлой псине»

Евгений Петров
Корреспондент

Тренер Альберт Кармазян ответил бойцу Максу Топору, назвавшему его «подлой псиной» после конфликта из-за проигрыша Максиму Новоселову на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тогда Кармазян устроил с Топором драку, обвинив его в «сливе» боя. После этого конфликт спортсменов продолжился в Сети.

«Слышишь ты, пластмассовая ложка! Что ты там можешь закончить? За эти слова ты ответишь, Топор. Ты ответишь!» — заявил Кармазян.

Напомним, конфликт произошел после поражения Макса Топора в бою с Максимом Щербаковым. Поединок состоялся в рамках «вечера бокса» на РЕН ТВ и закончился на 52-й секунде второго раунда техническим нокаутом.

После этого между Топором и его наставником Альбертом Кармазяном произошла драка. Кармазян уверен, что его экс-подопечный «слил» бой специально.

Версию о «слитом» Топором бое выдвинула также чемпионка мира и Европы по боксу и кикбоксингу Светлана Андреева. Последнюю неделю она помогала бойцу готовиться к поединку. В беседе с РЕН ТВ Андреева заявила, что слухи о «сливе» ходили еще до поединка, и они обсуждали этот вопрос с Топором, но он уверял тренеров, что выложился по полной на ринге.

Сам Топор утверждает, что тренер начал вести себя странно еще до поединка и постоянно проявлял агрессию по отношении к нему. А после боя, как утверждает Щербаков, накинулся на него с криком: «Как ты мог слить бой?».

Источник: https://ren.tv/news/sport/934082-trener-otvetil-toporu-na-podluiu-psinu
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