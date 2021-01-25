Источник: второй допинг-тест Ковалева дал положительный результат

Бывший чемпион мира по версия WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев провалил второй допинг-тест, сообщает Boxingscene.

По данным источника, в организме 37-летнего россиянина вновь был обнаружен синтетический тестостерон, как и при первом тестировании.

Ранее, 15 января, по этой причине был отменен бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был пройти 30 января.

37-летний Ковалев провел последний бой 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, а Бетербиев — 18 октября 2019-го, нокаутировав в 10-м раунде украинца Александра Гвоздика.