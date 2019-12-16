Источник: Тайсон Фьюри хочет перейти в UFC

Экс-чемпион Европы (EBU) в легчайшем вече и аналитик Sky Sports Спенсер Оливер заявил, что бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри может перейти в UFC. 22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри проведет реванш с американцем Деонтеем Уайлдером.

— Тайсон сказал мне, что у него осталось два боя по контракту, а затем он закончит с боксом, — приводятся слова Спенсера в Twitter talkSPORT. — Он собирается в UFC. Это новый старт, это новый вызов для него. Он был смертельно серьезен.

Ранее глава UFC Дана Уайт скептически высказывался о подобной возможности для боксера, но будет готов оказать ему поддержку.