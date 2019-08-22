Источник: Россиянин Федосов станет следующим соперником Усика

Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой против россиянина Андрея Федосова, сообщает BoxingScene.com

Ранее сообщалось, что дебютным боем для украинца в тяжелом весе будет поединок с камерунцем Карлосом Такамом, который пройдет 12 октября в Чикаго. Однако, как указывает источник, сторонам все же не удалось договориться, после чего команда Усика достигла соглашения о бое с Федосовым. Время и место проведения боя остались неизменными.

32-летний Александр Усик провел 16 боев на профессиональном ринге и во всех победил (12 нокаутов). Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

33-летний Андрей Федосов одержал 31 победу на профессиональном ринге (25 нокаутов) и трижды потерпел поражение.