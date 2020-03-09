Источник: о бое Усика и Чисоры официально будет объявлено в пятницу

Поединок между украинским боксером Александром Усиеом и британцем Дереком Чисорой будет официально утвержден в пятницу, 13 марта, утверждает Boxing Scene. В Лондоне пройдет пресс-конференция, в рамках которой состоится анонс боя. Сам поединок должен состояться 23 мая на лондонской O2 Arena.

При этом уже известно, что в андеркарте боя Усик — Чисора выступит экс-претендент на титул чемпиона мира в хэвивейте Хьюи Фьюри. Об этом СМИ пишет со ссылкой на промоутера британского боксера Эдди Хирна.

33-летний Александр Усик ранее перешел из первого тяжелого веса в тяжелый. Он провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). 36-летний Дерек Чисора одержал 32 победы (23 нокаута) при девяти поражениях.