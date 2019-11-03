Источник: Ковалев госпитализирован после поражения в поединке с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев госпитализирован после поражения в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, информирует инсайдер Майк Коппингер. Россиянин не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO.

Сообщается, что со слов промоутера Кэти Дувы, что это была дополнительная мера предосторожности.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.