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Источник: Ковалев госпитализирован после поражения в поединке с Альваресом

12:28
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Российский боксер Сергей Ковалев госпитализирован после поражения в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, информирует инсайдер Майк Коппингер. Россиянин не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO.

Сообщается, что со слов промоутера Кэти Дувы, что это была дополнительная мера предосторожности.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

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