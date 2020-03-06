Источник: Канело проведет бой с Сондерсом в Лас-Вегасе 2 мая

Мексиканец Сауль Альварес проведет следующий поединок против действующего чемпиона мира во втором среднем весе, британца Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene. По информации источника, бой состоится 2 мая в Лас-Вегасе на «Т-Мобайл Арене».

В последнем поединке 29-летний Альварес победил Сергея Ковалева, нокаутировав россиянина в 11-м раунде. Всего на счету мексиканца 56 боев, из них Канело выиграл 53 (36 — нокаутом), один раз уступил, а еще два поединка завершились вничью. 30-летний Сондерс одерживал победу в каждом из 29 своих поединков в профессиональном боксе (14 — нокаутом).