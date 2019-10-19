Источник: Гвоздик вел по очкам до момента остановки боя с Бетербиевым
10:09
Украинец Александр Гвоздик до момента остановки поединка с российским боксером Артуром Бетербиевым вел в счете по мнению рефери, информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Бетербиев в объединительном бою за титулы IBF и WBC нокаутировал Гвоздика в десятом раунде. На момент остановки поединка счет в судейских записках был 87-84, 86-85, 83-87 в пользу украинца.
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