Источник: Фьюри и Усик прервали переговоры

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) завершил подготовку к бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и теперь планирует подраться с другим соперником.

В начале марта стороны договорились о доле с продаж боя 70 на 30 в пользу Фьюри, но не смогли договориться в других ключевых вопросах, пишет ESPN со ссылкой на свои источники.

«Сколько бы Усик ни шел на компромисс, Фьюри просил все больше и больше», — сказал менеджер Усика Эгис Климас боксерскому репортеру Стиву Киму.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.