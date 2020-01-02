Источник: Бетербиев не хочет биться с Фаньлуном в Китае по политическим причинам

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев может отказаться от боя с китайцем Мэном Фаньлуном, сообщает Boxingscene. Так как китайский боксер — обязательный претендент, россиянина могут лишить чемпионских поясов по версиям IBF и WBC.

Торги на право проведения боя выиграла Rejoy Group /Longjoy Sports, представляющая интересы Фаньлуна. Она заплатила 1,9 миллиона долларов. Соглашение предусматривает проведение боя в Китае. Источник указывает, что Бетербиев недоволен притеснениями уйгуров — мусульманского населения Китая. Российский боксер, который исповедует ислам, не хочет проводить бой в Китае, считая власти страны ответственным за эти репрессии.

Если 34-летний россиянин откажется от боя, он, вероятно, лишиться своих поясов, а китаец получит другого соперника.