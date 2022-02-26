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Сегодня, 05:45

Исмаилов выразил благодарность Шлеменко и Чимаеву после победы над Дуродолой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.

Российский боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко после победы в боксерском поединке над Оланреваджу Дуродолой.

«Саша, вот я и подтвердил твой прогноз, слова. Как ты и говорил, я это сделал, — сказал Исмаилов журналистам. — Спасибо тебе за то, что среди вот этой всей массы, которая говорила, что меня убьют, ты как лучик света, который сказал, что у меня есть шансы и я выиграю. Ты уверенно это сказал и придал мне больше уверенности. Так что ты внес вклад в эту победу. Спасибо тебе, Саша».

Также Исмаилов поблагодарил бойца UFC Хамзата Чимаева.
«Хочу обязательно поблагодарить Хамзата Чимаева, потому что с ним проводил один лучших спаррингов, — продолжил Исмаилов. — Я вам скажу, что он очень тяжелый парень в стойке. Он очень хорошо работает. Я сейчас работал с профессиональным боксером, и я хочу сказать, что кто недооценивает его стойку, то у него будут серьезные проблемы».
«Хамзат очень мощно и хорошо бьет. После Хамзата ударов я не могу сказать, что Дуродола бьет сильнее Хамзата. Хамзат очень сильно бьет. Куда бы он ни ударил все получается четко. Так что Хамзат, от души тебе брат за бомбовый спарринг и твой вклад в этому победу. От души тебе, брат».

Следующим оппонентом Магомеда Исмаилова станет Александр Шлеменко. Бойцы возглавят турнир RCC, который состоится в июле в Екатеринбурге.

В феврале Исмаилов находился в Таиланде, где провел боксерские спарринги с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

Бокс
Магомед Исмаилов
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