Исмаилов сравнил удары Емельяненко и Дуродолы: «Саша один раз меня черканул, а Дуродола не донес лучший удар»

Боец ММА Магомед Исмаилов сравнил удары тяжеловеса Александра Емельяненко и нигерийского боксера Оланреваджу Дуродолы.

«Александр Емельяненко в маленьких перчатках бил, и я все-таки думаю, что у Дуродолы не получилось донести до меня свой самый лучший удар, — сказал Емельяненко журналистам после победы над Дуродолой. — Александр один раз он меня черканул, мне тогда было неприятно. Но там были перчатки для ММА, и он весил 123 кг, а тут Дуродола весил 91 кг. Как бы ни говорили, что он хорошо, сильно бьет, он весил 91 кг, а если бы он весил 123 кг, то тогда бы, наверное, то другая ситуация была бы».

Исмаилов победил Дуродолу в боксерском поединке, который состоялся 25 февраля на турнире РЕН ТВ в Москве.

Летом 2020 года на ACA в Сочи Исмаилов техническим нокаутом выиграл у тяжеловеса Емельяненко в поединке по правилам ММА.