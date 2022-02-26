Исмаилов после победы над Дуродолой: «Бой с Кудряшовым? Все возможно»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов допустил возможность проведения боксерского поединка против опытного соотечественника Дмитрия Кудряшова.

«Ой, ну нет. Как сказать... Кто знает, есть ли у меня шансы против Дмитрия Кудряшова судя по этому поединку? — сказал Исмаилов после победы над Дуродолой в поединке по правилам бокса. — Вопрос раундов и перчаток, в которых боксировать? Значит все возможно. Время покажет. Для меня сейчас шоковое состояние, я немножечко пребывал в астрале. Я волновался, и все говорили, что меня прикончат, что Дуродола гигант, и ты потом смотришь на его банки, а он весь накаченный и надутый, и потом думаешь: «Блин, что-то он такой мощный». Я понимал, что начну я бой и все пойму, что происходит, какие у меня шансы и так далее».

Исмаилов единогласным решением судей выиграл у Оланреваджу Дуродолы на турнире РЕН ТВ, который состоялся 25 февраля в Москве. В прошлом нигериец Дуродола побеждал Кудряшова нокаутом.