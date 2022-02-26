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Исмаилов после победы над Дуродолой: «Бой с Кудряшовым? Все возможно»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов допустил возможность проведения боксерского поединка против опытного соотечественника Дмитрия Кудряшова.

«Ой, ну нет. Как сказать... Кто знает, есть ли у меня шансы против Дмитрия Кудряшова судя по этому поединку? — сказал Исмаилов после победы над Дуродолой в поединке по правилам бокса. — Вопрос раундов и перчаток, в которых боксировать? Значит все возможно. Время покажет. Для меня сейчас шоковое состояние, я немножечко пребывал в астрале. Я волновался, и все говорили, что меня прикончат, что Дуродола гигант, и ты потом смотришь на его банки, а он весь накаченный и надутый, и потом думаешь: «Блин, что-то он такой мощный». Я понимал, что начну я бой и все пойму, что происходит, какие у меня шансы и так далее».

Исмаилов единогласным решением судей выиграл у Оланреваджу Дуродолы на турнире РЕН ТВ, который состоялся 25 февраля в Москве. В прошлом нигериец Дуродола побеждал Кудряшова нокаутом.

Бокс
Магомед Исмаилов
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