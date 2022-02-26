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Сегодня, 00:55

Магомед Исмаилов победил Дуродолу в дебютном поединке в боксе

Евгений Козинов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.

Российский боец Магомед Исмаилов одержал победу в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Единогласным решением судей он победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Все судьи присудили победу Исмаилову — 40-36, 40-36, 40-36.

«Очень переживал перед боем. Как никак это профессиональный боксер. Все твердили, что он уничтожит меня. Надеюсь, я вас порадовал. Спасибо за поддердку. Все, кто пришли поддержать меня, дают мне сил», — сказал Исмаилов.

Для популярного российского бойца ММА это был дебют в профессиональном боксе.

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов победил Оланреваджу Дуродолу: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бокс
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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