Магомед Исмаилов победил Дуродолу в дебютном поединке в боксе

Российский боец Магомед Исмаилов одержал победу в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Единогласным решением судей он победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Все судьи присудили победу Исмаилову — 40-36, 40-36, 40-36.

«Очень переживал перед боем. Как никак это профессиональный боксер. Все твердили, что он уничтожит меня. Надеюсь, я вас порадовал. Спасибо за поддердку. Все, кто пришли поддержать меня, дают мне сил», — сказал Исмаилов.

Для популярного российского бойца ММА это был дебют в профессиональном боксе.