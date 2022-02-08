Исмаилов — о бое с Дуродолой: «Я буду непредсказуем и молниеносен»

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о настрое на поединок против нигерийца Оланреважу Дуродолы.

«Я буду непредсказуем и молниеносен. Зачем мне этот поединок? Я люблю удивлять и я люблю придумывать что-то из серии «вау». А вы готовы сказать «вау»? встретимся в лиге «Бойцовского клуба РЕН ТВ», время быть сильным, дадим бой на РЕН ТВ», — заявил боец.

Российский боец смешанных единоборств намерен победить соперника на его поле, впервые в карьере выступив в боксе. Противник «Лысого Хищника» — многократный чемпион мира.

Противник «Лысого Хищника» — многократный чемпион мира, опытный нигериец Оланреважу Дуродола.