Исмаилов и Дуродола отработали приемы перед встречей на ринге

Боец ММА Магомед Исмаилов и африканский тяжеловес Оланреваджу Дуродола провели открытые тренировки перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится уже 25 февраля.

Россиянин провел тренировку с Костей Цзю. Помимо отработки приемов бокса Исмаилов выполнил ряд силовых упражнений, которые ему приготовил экс-чемпион мира по версиям WBC / WBA / IBF.

Дуродола также не теряет времени даром. Он уже прибыл в российскую столицу и активно готовится к противостоянию. Боксер также провел открытую тренировку перед предстоящим боем.

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