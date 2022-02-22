Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 19:03

Исмаилов и Дуродола отработали приемы перед встречей на ринге

Иван Шитик
Корреспондент

Боец ММА Магомед Исмаилов и африканский тяжеловес Оланреваджу Дуродола провели открытые тренировки перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится уже 25 февраля.

Россиянин провел тренировку с Костей Цзю. Помимо отработки приемов бокса Исмаилов выполнил ряд силовых упражнений, которые ему приготовил экс-чемпион мира по версиям WBC / WBA / IBF.

Дуродола также не теряет времени даром. Он уже прибыл в российскую столицу и активно готовится к противостоянию. Боксер также провел открытую тренировку перед предстоящим боем.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/942855-ismailov-i-durodola-otrabotali-priemy-pered-vstrechei-na-ringe
Костя Цзю
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
0
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фьюри и Уайт подписали контракт о проведении боя за титул чемпиона мира по версии WBC

Лобов оценил шансы Исмаилова на победу в бою с Дуродолой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости