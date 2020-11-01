Иноуэ нокаутировал Молоуни

Чемпион WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ провел успешный бой против австралийца Джейсона Молоуни. Поединок прошел в Лас-Вегасе.

27-летний японский боксер, защищавший свои титулы уже в третьей весовой категории, планомерно наращивал давление, и в шестом раунде отправил претендента в нокдаун, а в седьмом раунде отправил Молоуни в нокаут ударом справа.

На этом же турнире американка Микаэла Майер победила по очкам польку Еву Бродничку и завоевала титул WBO во втором полулегком весе.