IBF дала команде Рахимова месяц на переговоры с Кеничи Огавой

Боксер РМК Шавкат Рахимов вновь проведет бой за титул чемпиона мира IBF в первом легком весе (до 58,97 кг).

Такое решение принял менеджмент Международной боксерской федерации сразу после титульного поединка между Рахимовым и Диасом. Бой закончился ничейным результатом, а за сутки до встречи американца и вовсе лишили титула чемпиона IBF из-за проваленного взвешивания.

«После переговоров с IBF мы получили разрешение сразу же провести еще один бой за титул чемпиона мира. Рахимов сохраняет за собой статус обязательного претендента. У нас есть месяц на переговоры с третьим номером рейтинга Кеничи Огавой. За это время мы поймем, где и когда пройдет встреча», — говорит генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Напомним, что 13 февраля Шавкат Рахимов провел бой за титул чемпиона мира IBF против американца Джозефа Диаса. Рахимов согласился выйти на поединок, несмотря на нарушения со стороны соперника. К этому бою российский боксер готовился в зале Фредди Роуча.