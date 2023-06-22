IBA указала на политизированность решения МОК о лишении признания

Международная ассоциация бокса (IBA) считает политизированным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания.

«Действия МОК обусловлены политическими решениями, а не мнением спортивного сообщества, в том числе боксерского, и, главное, интересами спортсменов и тренеров. Решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии», — говорится в заявлении IBA.

В заявлении подчеркивается, что МОК избегал прямого общения с IBA, игнорируя прогресс организации и не реагируя на глобальные изменения, которые произошли за последние два года.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.