Хулио Сесар Мартинес защитил титул чемпиона WBC

В США прошел титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионом WBC Хулио Сесаром Мартинесом и претендентом Джеем Харрисом.

Мартинес защитил чемпионский титул. Все судьи единогласно отдали ему победу: 118-109, 116-111, 115-112.

Мартинес вышел на первую защиту своего титула уже через два месяца после его завоевания в декабре прошлого года.

25-летний мексиканец одержал 16-ю победу за карьеру (12 нокаутом). Также на его счету 1 поражение. Теперь в активе 29-летнего британца 17 побед (9 нокаутом) и и также 1 поражение.