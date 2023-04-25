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Сегодня, 08:37

Хулио Сесар Чавес раскритиковал Гарсию: «Я больше не буду смотреть его бои»

Давид Хачатрян
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Легендарный мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес (107-6) заявил, что удар регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) по бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Райану Гарсии (23-1) в седьмом раунде сложно назвать ударом.

«Это даже трудно назвать ударом. Я больше не собираюсь его смотреть. Я не хочу больше смотреть бои Райана Гарсии, я больше не буду», — приводит слова Чавеса Boxing Social.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Хулио Сесар Чавес-старший
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